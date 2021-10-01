مُقيمة إندونيسية منذ 30 عاماً تجذب رواد التواصل بلهجتها السعودية.. وهذه قصتها

حققت مُقيمة إندونيسية تعيش في المملكة منذ 30 عاماً، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ جراء ظهورها في مقاطع فيديو وهي تتقن اللهجة السعودية.
وقالت المُقيمة ميري الخليجية، إنها حضرت إلى المملكة عام 1994م، لكن الأمور تغيرت وأصبحت المملكة فوق هام السحاب في كل المجالات سواءً الترفيه أو العمران أو السياحة.
وأضافت خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنها دخلت عالم مواقع التواصل الاجتماعي كون لديها هدف بأن تصبح شخصية خفيفة على دراما الخليج. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن حبها للأحساء جعلها تستمر كل هذه السنوات، مبينةً أنها تجيد طبخ العديد من الأكلات الشعبية وتحديداً الشهيرة في الأحساء.
#ميري_الخليجية .. مقيمة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي : أنا أقيم بالمملكة منذ زمن الملك فهد .. والمملكة الآن صارت فوق هام السحاب كل شيء تغير #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PEuQhkx7bQ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2021
#ميري_الخليجية .. مقيمة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي : أسرتي بالمملكة ساعدتني كثيرا وحبي للأحساء هو ما جعلني أستمر كل هذه الأعوام #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kZy9LUxjCE
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2021
#ميري_الخليجية .. مقيمة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي : قصيدتي بمناسبة اليوم الوطني نابعة من القلب #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5NNw9e2g40
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2021