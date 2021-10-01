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أخبار محلية > مُقيمة إندونيسية منذ 30 عاماً تجذب رواد التواصل بلهجتها السعودية.. وهذه قصتها
01/10/2021   7:03 ص

مُقيمة إندونيسية منذ 30 عاماً تجذب رواد التواصل بلهجتها السعودية.. وهذه قصتها

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حققت مُقيمة إندونيسية تعيش في المملكة منذ 30 عاماً، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ جراء ظهورها في مقاطع فيديو وهي تتقن اللهجة السعودية.  

وقالت المُقيمة ميري الخليجية، إنها حضرت إلى المملكة عام 1994م، لكن الأمور تغيرت وأصبحت المملكة فوق هام السحاب في كل المجالات سواءً الترفيه أو العمران أو السياحة.

وأضافت خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنها دخلت عالم مواقع التواصل الاجتماعي كون لديها هدف بأن تصبح شخصية خفيفة على دراما الخليج. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن حبها للأحساء جعلها تستمر كل هذه السنوات، مبينةً أنها تجيد طبخ العديد من الأكلات الشعبية وتحديداً الشهيرة في الأحساء. 

 

مُقيمة إندونيسية منذ 30 عاماً تجذب رواد التواصل بلهجتها السعودية.. وهذه قصتها

أخبار محلية
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