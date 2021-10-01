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أخبار محلية > يتضمن برداً خفيفاً مضراً بالأجساد.. الزعاق يوضح السمات الجوية التي سيشهدها شهر أكتوبر
01/10/2021   3:51 م

يتضمن برداً خفيفاً مضراً بالأجساد.. الزعاق يوضح السمات الجوية التي سيشهدها شهر أكتوبر

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، السمات الجوية التي سيشهدها شهر أكتوبر الذي يوافق اليوم (الجمعة) غرته، مبيناً أنه وشهر نوفمبر يشهدان أجمل وألطف فصول السنة على الإطلاق.  

وقال الزعاق إن أكتوبر له ذراعان؛ إحداهما تغرف من حوض آخر سهيل (الصفري)، وذراع تغرف من حوض الوسم، وكلتاهما من المواسم الناعمة، مضيفاً أنه ستبدأ في هذا الشهر البوادر الشتوية على المناطق الشمالية ببرد خفيف.  

وأشار إلى أن البرد الذي ستشهده المناطق الشمالية رغم خفته مضر على الأجساد، مبيناً أن أول أكتوبر سيشهد موسم السويبع عند أهل الحجاز وفيه يبدأ الليل يأخذ من النهار. وفق”أخبار 24″. 

وأضاف أنه في منتصف أكتوبر يدخل موسم الوسم وفي نهايته يكون أبكر وقت لدخول وقت الظهر، كما تنكمش الرطوبة على السواحل، وتخضر الأوراق وتزهو زهور الخريف.

 

يتضمن برداً خفيفاً مضراً بالأجساد.. الزعاق يوضح السمات الجوية التي سيشهدها شهر أكتوبر

أخبار محلية
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