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أخبار محلية > هيئة “الأدب والنشر” ترد على شكاوى ارتفاع أسعار الكتب بالمعارض.. وكيف يمكنها التدخل
01/10/2021   3:56 م

هيئة “الأدب والنشر” ترد على شكاوى ارتفاع أسعار الكتب بالمعارض.. وكيف يمكنها التدخل

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رد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، على شكاوى البعض من ارتفاع أسعار الكتب في المعارض، وكيف تتدخل الهيئة لعدم المغالاة بالأسعار.  

وقال علوان خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهيئة يمكنها التدخل وإلزام الناشرين بعدم المبالغة في الأسعار، لكن مع الحفاظ على وجود هامش تجاري تختلف فيها الأسعار مع اختلاف مسألة القدرة الشرائية والإقبال.  

وأضاف أن أسعار الكتب قضية جدلية اقتصادية وترتبط بعدة عوامل بينها ارتفاع أسعار الكتب الجديدة بالمعرض؛ كونها تباع في السنة الأولى بدون تخفيضات، إلى جانب التكلفة العالية لإنتاج الكتاب بدايةً من حقوق المؤلف وحتى الطباعة والتوزيع. وفق”أخبار 24″,

وأشار إلى أن كل كتب معرض الرياض الدولي للكتاب ستكون متاحة إلكترونياً على الموقع، بحيث يمكن للمهتمين الشراء وطلب الشحن من خلال متعهدين، مع الاستفادة من تخفيضات الشحن والتوصيل. 

 

هيئة “الأدب والنشر” ترد على شكاوى ارتفاع أسعار الكتب بالمعارض.. وكيف يمكنها التدخل

أخبار محلية
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