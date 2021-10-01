بتكلفة 49 مليون ريال.. أمانة جدة تكشف عن آخر تطورات مشروع تصريف الأمطار لحي المنار

كشفت أمانة محافظة جدة عن آخر تطورات مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار “بحي المنار”، والذي تقدر تكلفته بأكثر من 49 مليون ريال.
وذكرت أن نسبة ما تم إنجازه في المشروع وصلت إلى 70% بطريقتي الدفع النفقي والحفر المفتوح، فيما أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار، والأجواد، والسامر، وربطها بقنوات المطار ، والسامر ، ووادي حفنة.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن تركيب أنابيب بطول 16500 متر، وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، فضلا عن تركيب مناهل ومصائد تصريف وعبّارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة. وفق”أخبار 24″.
ونوه بأن أعمال الحفر وصلت إلى 165 ألف متر مكعب، وبعمق يصل إلى 13 مترًا، بجانب تركيب 345 منهلًا ، تتضمن إعادة تنفيذ ميول الطرق والسفلتة لتوجيه المياه إلى المصائد وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.