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أخبار محلية > الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم في الرياض
01/10/2021   4:09 م

الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم في الرياض

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ينطلق اليوم (الجمعة)، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، وذلك في مقره بملهم في شمال مدينة الرياض.

وأوضح نادي الصقور السعودي، أن المعرض سيستمر لمدة 10 أيام، مبيناً أنه يضم منطقة لعرض الصقور، وأجنحة لشركات الأسلحة، وميادين للرماية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلي، والقرية السعودية، وركنًا لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والعديد من الفعاليات المصاحبة.

وأضاف أن المعرض يحتفي بالصقارة وعشاق الأسلحة والصيد والتي تعد من الهوايات المحببة لأبناء الجزيرة العربية، وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ، لافتاً إلى أن المعرض صمم ليأخذ زواره من كل أفراد العائلة في رحلة إلى عالم الصقور.وفق”أخبار 24″.

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم في الرياض

أخبار محلية
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