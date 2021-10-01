كشف مأذونون شرعيون عن شروط غريبة طالب بها المقبلون على الزواج عند كتابة عقود النكاح الخاصة بهم، ومنها أن رجلا اشترط على خطيبته أثناء عقد النكاح عدم ارتداء العباءة الملونة.
وأوضح المأذون الشرعي “أحمد الغامدي”، أن الرجل الذي طلب من خطيبته عدم ارتداء العباءة الملونة لم يكتف بذلك بل هددها بأنه سيطلقها إذا خالفت هذا الشرط ما دفع الأخيرة إلى الرفض ولم يتم عقد النكاح.
وأضاف “الغامدي”، وفقا لـ”الوطن”، أن من بين الطلبات الأخرى التي وردت عليه مطالبة بعض السيدات بمنع دخول أصدقاء الزوج للمنزل، ومنع تكليف الزوجة بتقديم وجبات الغداء أو العشاء للأصدقاء.
من جهته، أشار المأذون الشرعي “صالح الصعيري”، إلى أن فتاة اشترطت على خطيبها في أحد عقود النكاح أن يعطيها كلمتي سر الجوال والحاسب الآلي، في حين اشترط بعض السيدات منع الزوج من التدخين نهائيًا، وأن يذهب الزوجان في رحلة شهرية خارج المدينة.
وأضاف أن امرأة قدمت له قائمة من الاشتراطات منها ألا يتزوج الزوج مرة ثانية، وأن يدفع لها 100 ألف ريال حال مخالفة ذلك، مشيرًا إلى أن خطيبها وافق على هذه الشروط وتم الزواج.وفق “أخبار 24”.
كما شملت المواقف الغربية في عقود النكاح قصة مواطن اشترط على زوجته وولي أمرها أن يبقى زواجها سرًا لكونه متزوجا من امرأتين قبلها، وعندما مرض الزوج ذهبت الزوجة الثالثة لزيارته في المستشفى، وعلم الأهل والأقارب بالزواج فطلقها لإخلالها بهذا الشرط.