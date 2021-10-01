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أخبار محلية > توطين الأنشطة والمهن العقارية ووظائف قطاع السينما يدخل حيز التنفيذ اليوم
01/10/2021   4:18 م

توطين الأنشطة والمهن العقارية ووظائف قطاع السينما يدخل حيز التنفيذ اليوم

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يدخل قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، والوظائف المتعلقة بقطاع السينما، حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم (الجمعة).

ويستهدف القرار توفير أكثر من 11 ألف وظيفة من خلال توطين بعض المهن العقارية بنسبة تصل إلى 70 %، فضلا عن توطين مهن ووظائف أخرى بنسبة 100%، ويشمل ذلك الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، واتحاد الملاك، والبناء المستدام، والتحكيم العقاري.

ونص قرار توطين الوظائف المتعلقة بقطاع السينما على توطين أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها في المهن المستهدفة بنسبة 100%.وفق”أخبار 24″.

وتشمل الوظائف المستهدفة في قطاع السينما المهن الإشرافية، ومبيعات التجزئة، ومبيعات التذاكر، ومبيعات المأكولات والمشروبات، بما يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية.

توطين الأنشطة والمهن العقارية ووظائف قطاع السينما يدخل حيز التنفيذ اليوم

أخبار محلية
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