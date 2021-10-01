أبرزهم “سعدون جابر”.. شعراء وفنانون عراقيون يشاركون في أمسيات معرض الرياض الدولي للكتاب

يحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الخميس)، بتجارب رواد الأدب والنقد والفنّ العراقي؛ أمثال محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب، وعلي جواد الطاهر.
ويشارك في الأمسيات الموسيقية العازف الموسيقي نصير شمة، والمطرب العراقي سعدون جابر، فضلا عن ندوات وأمسيات شعرية أخرى، يطل من خلالها المثقفون العراقيون على الجمهور السعودي.
ويشهد اليوم (الجمعة) مشاركة وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، خلال فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، في لقاء بعنوان الثقافة وبناء الدولة.
وأكد “ناظم” أن المشاركة العراقية في معرض الرياض الدولي للكتاب تمثل أهمية بالغة لانفتاح العراق على محيطه العربي، وخاصة المملكة، مضيفا أن الثقافة العراقية مقبلة على ظروف نوعية تعيد صلاتها بالثقافة العربية.وفق”أخبار 24″.
يذكر أن المعرض سيستضيف، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ويستهدف بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي وسبل تطويرها من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم.