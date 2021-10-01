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أخبار محلية > تعرف على محتوياته.. جناح المملكة في إكسبو 2020 يستقبل زواره مساء اليوم
01/10/2021   7:47 م

تعرف على محتوياته.. جناح المملكة في إكسبو 2020 يستقبل زواره مساء اليوم

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يستعد جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 في دبي، لاستقبال زواره الراغبين، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مشاركة المملكة في المعرض الدولي.

ونشر الحساب الخاص بجناح المملكة في إكسبو 2020 على تويتر، مقطع فيديو ترويجيًا لجناح المملكة في المعرض، والذي يستقبل زواره في مبنى ذي تصميم معماري فريد يحتوي على عدد من القاعات.

ويتضمن الجناح السعودي في المعرض، والذي يمتد على مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع، منطقة لاستقبال الزوار تحتوي على نافورة استعراضية، وشاشة عملاقة تُقدم عروضًا متواصلة عن الحياة في المملكة وتنوعها الطبيعي، بالإضافة إلى رحلة بصرية سمعية عبر 23 موقعًا تراثيًا وثقافيًا في المملكة، تشمل قرية رجال ألمع وطريف والدرعية وقصر المصمك وغيرها من المعالم. وفق “أخبار 24”.

ويحتوي الجناح، الذي يعد الأكبر بعد جناح الإمارات المنظمة، منطقة تعرف باسم “الأرض والشعب”، تعرض صورًا لمركز الملك عبدالله المالي ومدينة الرياض والقرى السعودية المختلفة، بالإضافة إلى منطقة البلورات والتي تتشكل من 2030 بلورة، بما يرمز لرؤية المملكة الشاملة، وتحتوي على صور للمشروعات الجديدة، مثل مدينة نيوم وحديقة الملك سلمان ومشروع القدية.

تعرف على محتوياته.. جناح المملكة في إكسبو 2020 يستقبل زواره مساء اليوم

أخبار محلية
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