قام نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، بأول جولاته في معرض إكسبو دبي 2021، وبدأها بجناح الإمارات.
ووصف حاكم دبي المعرض بـ “الحدث الكبير”، لافتًا إلى كونه تحفة معمارية ومحتوى ثقافياً متميزاً.
كما تجول الشيخ محمد في الجناح الأمريكي وجناح الصين، وأشار إلى أن الشرق والغرب يجتمعان ويتحدثان وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي.
وأوضح أنه زار أيضًا جناح دولة كازاخستان، مشددًا على أن العلاقات مع كازاخستان في تطور مستمر، ويرسخها تواجد كازاخستان في إكسبو دبي.
وفق “أخبار 24”.