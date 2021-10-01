“الموارد البشرية” توضح المهن العقارية ووظائف قطاع السينما المشمولة بقرار التوطين الذي بدأ اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية وتوطين السينما ودور العرض السينمائي اعتباراً من اليوم (الجمعة)، بعد انتهاء فترة السماح التي حددتها مسبقاً.
وأوضحت أن قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية يتضمن قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن الوساطة العقارية التي تشمل مهن “وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراضٍ وعقارات، كاتب تسجيل أراضٍ وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك، مدير عقار”.
وأضافت أن مهن البناء المستدام تشمل مهن “مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مبانٍ جاهزة”، بالإضافة إلى مهن التحكيم العقاري “محكم عقاري ومصلح عقاري”.
وبينت أن القرار يتضمن توطين 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشأة العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100% في مهن المبيعات تتضمن مبيعات التذاكر داخل السينما، المهن الإشرافية داخل السينما، لأنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المدرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج والتلفزيونية والتسجيلات الصوتية، ونشر الموسيقى.
ونوهت بمنح استثناء لبعض المهن الفنية، مثل مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت في عروض سينمائية، جميع المهن الفنية، والمهن المساندة.
كما تضمن الاستثناء مهن “كبير الطهاة، ومساعد كبير الطهاة، وطاهٍ عامل، ومساعد طاهٍ، ومقدم طعام، وعامل مطعم”، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.
وفق “أخبار 24”.