أكدت وزارة الصحة أن قرار اشتراط الجرعتين يعني أهمية استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بغض النظر عن حالة التعافي من إصابة سابقة أو التعافي مع جرعة واحدة من اللقاح.
وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن الشخص المصاب بكورونا وأخذ اللقاح يجب عليه استكمال الجرعتين، بغض النظر عن الإصابة السابقة.
وأضافت: “المصاب حاليا يجب عليه استكمال الجرعات بعد التعافي مباشرة، والمتعافي حاليا يجب عليه التأكد من استكمال جرعتي اللقاح”.
وكانت وزارة الداخلية اشترطت التحصين بجرعتين لدخول عدد من الأماكن والأنشطة اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري.
وفق “أخبار 24”.