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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يتلقى التعازي في وفاة الأميرة هلا
01/10/2021   9:56 م

بالفيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يتلقى التعازي في وفاة الأميرة هلا

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تلقى الأمير متعب بن عبد الله وإخوانه التعازي في وفاة الأميرة هلا بنت عبد الله، بعد مواراة جثمانها في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “صور آل سعود” على “تويتر” توافد أمراء ومواطنين اليوم (الجمعة) إلى مكان العزاء، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليهم، كما ظهر الأمير متعب جالساً في لحظة حزينة وخلفه صورة كبيرة لوالده الملك عبد الله. وفق “أخبار 24”.

وكان الديوان الملكي أعلن أمس الخميس، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصلي على جثمانها عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام.

بالفيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يتلقى التعازي في وفاة الأميرة هلا

أخبار محلية
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