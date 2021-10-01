مسؤول تقني يقدم نصيحة للباحثين عن عمل وما يجب فعله في المقابلة الشخصية

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، نصيحة لكل من يبحث عن عمل ويتقدم لجهات عدة بغرض التوظيف، مشيراً إلى أن عليه أن يكون متميزاً عن غيره للحصول على عمل جيد.
وأوضح، عبر حسابه في “تويتر”، أن على من يبحث عن وظيفة ألا يجعل تركيزه على تقديم السيرة الذاتية والشهادات والدورات، مبرراً ذلك بأن الجميع يفعل ذلك وقد لا يحظى بالاهتمام المتوقع والتوظيف.
وأضاف الخميسي أنه على من يريد العمل بمكان ما أن يحاول أن يدرس ذلك المكان، ويعرف ما يحتاجه، ثم عند الذهاب للمقابلة يعرض خطة واضحة لما يمكن أن يضيفه لتلك الشركة، مشيراً إلى أنه حينها سيستمع الكل له. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه يجب على الباحث عن عمل أن يميّز نفسه عن غيره، وأن يبذل مجهوداً يجعل من أمامه يأخذه بجدية رغماً عنه، وأن هذا الإجراء، رغم أنه غير تقليدي، وقد يراه البعض مزعجاً، فإنه مفيد، وسينجح بعد أكثر من محاولة.