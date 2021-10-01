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أخبار محلية > يعود تاريخه لـ140 عامًا.. رسم قديم يوضح أدوات إعداد القهوة في شمال الجزيرة العربية
01/10/2021   9:56 م

يعود تاريخه لـ140 عامًا.. رسم قديم يوضح أدوات إعداد القهوة في شمال الجزيرة العربية

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، رسمًا توضيحيًا للأدوات المستخدمة في إعداد القهوة بشمال الجزيرة العربية قديمًا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة.  

وأوضحت أنه تم عمل الرسم التوضيحي بواسطة الرحالة المستكشف الألماني يوليوس أويتنج، وذلك خلال رحلته بين عامي 1883 و1884، التي شملت الجوف وحائل وتيماء.  

واستعرض الرسم عددًا من الأدوات القديمة في إعداد القهوة، والتي كانت من السمات المميزة لشمال الجزيرة العربية في ذلك الوقت، مثل الفنجان والمغرفة وغيرهما من الأدوات. وفق “أخبار 24”.

يعود تاريخه لـ140 عامًا.. رسم قديم يوضح أدوات إعداد القهوة في شمال الجزيرة العربية

أخبار محلية
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