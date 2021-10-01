يعود تاريخه لـ140 عامًا.. رسم قديم يوضح أدوات إعداد القهوة في شمال الجزيرة العربية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، رسمًا توضيحيًا للأدوات المستخدمة في إعداد القهوة بشمال الجزيرة العربية قديمًا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة.
وأوضحت أنه تم عمل الرسم التوضيحي بواسطة الرحالة المستكشف الألماني يوليوس أويتنج، وذلك خلال رحلته بين عامي 1883 و1884، التي شملت الجوف وحائل وتيماء.
واستعرض الرسم عددًا من الأدوات القديمة في إعداد القهوة، والتي كانت من السمات المميزة لشمال الجزيرة العربية في ذلك الوقت، مثل الفنجان والمغرفة وغيرهما من الأدوات. وفق “أخبار 24”.
رسم توضيحي للأدوات المستخدمة قديماً في إعداد القهوة بشمال الجزيرة العربية رسمها الرحالة المستكشف الألماني “يوليوس أويتنج” في رحلته التي قام بها بين عامي(1883-1884م)
متنقلًا بين الجوف وحائل وتيماء.
#يوم_القهوة_العالمي
#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/jj5n9YgzNi
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 1, 2021