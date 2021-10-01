رئيس تشغيل “إرادة”: مراكز علاج الإدمان تشهد زيادة بأعداد الحالات.. ولهذا السبب تطول فترة العلاج

أكد رئيس تشغيل مجمع “إرادة” للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد الزهراني، أن مراكز علاج المخدرات في المملكة تعاني ضغطًا شديدًا خلال الفترة الحالية، مشددًا على حاجة هذه المراكز إلى التوسعة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن هناك زيادة واضحة في أعداد الحالات التي يتم إحضارها لمراكز علاج الإدمان، مؤكدًا أن 51% من الحالات التي يستقبلها المجمع، تُحضر عن طريق الجهات الرسمية، سواء من المقبوض عليهم أو بطلب من ذويهم.
وأضاف أن دراسة استهدفت عينة عشوائية شملت 100 حالة في المجمع، أظهرت أن 36% من الحالات المنوّمة بالمجمع جاءت بضغط من الأهل لعلاجهم من الإدمان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أعداد الحالات صغيرة السن، والتي تتراوح أعمارها بين 16 و18 عامًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ازدياد السُّمية في المواد المخدرة أدى إلى طول فترة علاج المدمنين عن المعتاد، مؤكدًا أن بقاء الحالات لمدة شهر قد لا يكفي لاختفاء الأعراض الذهانية للمريض.
فيديو | رئيس تشغيل مجمع إرادة للصحة النفسية في الدمام:
مراكز علاج المخدرات في المملكة تعاني من ضغط .. ونحتاج إلى التوسعة في هذا المجال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Atw0bg3Nc1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2021