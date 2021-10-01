نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رئيس تشغيل “إرادة”: مراكز علاج الإدمان تشهد زيادة بأعداد الحالات.. ولهذا السبب تطول فترة العلاج
01/10/2021   9:56 م

رئيس تشغيل “إرادة”: مراكز علاج الإدمان تشهد زيادة بأعداد الحالات.. ولهذا السبب تطول فترة العلاج

+ = -
274

أكد رئيس تشغيل مجمع “إرادة” للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد الزهراني، أن مراكز علاج المخدرات في المملكة تعاني ضغطًا شديدًا خلال الفترة الحالية، مشددًا على حاجة هذه المراكز إلى التوسعة.

وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن هناك زيادة واضحة في أعداد الحالات التي يتم إحضارها لمراكز علاج الإدمان، مؤكدًا أن 51% من الحالات التي يستقبلها المجمع، تُحضر عن طريق الجهات الرسمية، سواء من المقبوض عليهم أو بطلب من ذويهم.

وأضاف أن دراسة استهدفت عينة عشوائية شملت 100 حالة في المجمع، أظهرت أن 36% من الحالات المنوّمة بالمجمع جاءت بضغط من الأهل لعلاجهم من الإدمان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أعداد الحالات صغيرة السن، والتي تتراوح أعمارها بين 16 و18 عامًا. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ازدياد السُّمية في المواد المخدرة أدى إلى طول فترة علاج المدمنين عن المعتاد، مؤكدًا أن بقاء الحالات لمدة شهر قد لا يكفي لاختفاء الأعراض الذهانية للمريض.

رئيس تشغيل “إرادة”: مراكز علاج الإدمان تشهد زيادة بأعداد الحالات.. ولهذا السبب تطول فترة العلاج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.