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اخبار رياضية > “كعكي”: اتفقنا مع سعود عبدالحميد على كل شيء.. والدوري لا يزال طويلاً
02/10/2021   1:42 م

“كعكي”: اتفقنا مع سعود عبدالحميد على كل شيء.. والدوري لا يزال طويلاً

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أكد نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، أن إدارة ناديه توصلت لاتفاق مع اللاعب سعود عبد الحميد من أجل تجديد تعاقده مع الفريق ولا يتبقى سوى أمور بسيطة.

وقال كعكي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “اتفقنا مع سعود عبدالحميد على كل شيء ويتبقى بعض الأمور البسيطة”.

وأضاف: “نترقب رد لجنة الاحتراف بشأن موضوع تجديد عقد سعود عبدالحميد الفترة المقبلة”.

وانتقل للحديث عن فوز الفريق بمواجهة الديربي أمام الأهلي، مؤكدًا أن الدوري لا يزال طويلاً والفريق لم يحقق شيئًا حتى الآن.

وتابع: “ستكون هناك مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف، والمعسكر سيكون في جدة”.

وفي سياق متصل، كتب كعكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ويستمر العطاء لتستمر الانتصارات بتوفيق الله لنواصل مسيرة الفوز وحصد النقاط شكرا لاعبينا وجمهورنا ونلتقي بحول الله مع فوز جديد ونقاط تضاف في بنك الرصيد النقطي الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.

وحقق الاتحاد الفوز على نظيره الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر.

“كعكي”: اتفقنا مع سعود عبدالحميد على كل شيء.. والدوري لا يزال طويلاً

اخبار رياضية
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