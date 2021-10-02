“هاسي” يرد على أنباء إقالته بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد

قال المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، إنه لا يفكر في ما يتم تداوله حول مستقبله مع النادي، عقب سلسلة النتائج السيئة التي سجلها الفريق منذ انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.
وأضاف هاسي عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد، أنه لا يهتم لما يدور خارج الملعب، لافتا إلى أنه فقط يركز على عمله مع فريقه.
وأوضح أن الأهلي لم يكن سيئاً أمام الاتحاد رغم الخسارة بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يكن الأفضل، وسجلوا وفريقه لم يسجل.
وأشار إلى أنه يشك في صحة الهدف الأول للاتحاد، وألقى اللوم على اللاعبين في الهدف الثاني، لافتًا إلى أن الحكم لم يتجه إلى تقنية الفيديو لحظة الهدف الأول للاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وأكمل:”في الثاني أخبرت اللاعبين والمدافعين على طلعات أحمد حجازي، لكنه نجح وسجل”.
وتعرض الأهلي للخسارة الثانية له في الدوري بعد سقوطه بهدفين دون رد أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. فيما فشل في تحقيق أي انتصار وتعادل في 5 مباريات.