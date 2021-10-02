أول تعليق من “الحائلي” بعد فوز الاتحاد بالديربي

علق رئيس الاتحاد أنمار الحائلي على فوز فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-0 ، مساء الجمعة، في مواجهة الديربي التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم لك الحمد أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على إسعاد جماهيرهم في ليلة تاريخية شهدت عودة الروح لواحد من أعرق الملاعب وأكثرها تسجيلاً لإنجازات نادينا”.
وأضاف رئيس الاتحاد: “نفرح اليوم وأمامنا الكثير من العمل لمواصلة المشوار. لاعبينا كالعادة أنتم سر النجاح”.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر. وفق “أخبار 24”.