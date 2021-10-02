نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أول تعليق من “الحائلي” بعد فوز الاتحاد بالديربي
02/10/2021   1:42 م

أول تعليق من “الحائلي” بعد فوز الاتحاد بالديربي

+ = -
716

علق رئيس الاتحاد أنمار الحائلي على فوز فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-0 ، مساء الجمعة، في مواجهة الديربي التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم لك الحمد أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على إسعاد جماهيرهم في ليلة تاريخية شهدت عودة الروح لواحد من أعرق الملاعب وأكثرها تسجيلاً لإنجازات نادينا”.

وأضاف رئيس الاتحاد: “نفرح اليوم وأمامنا الكثير من العمل لمواصلة المشوار. لاعبينا كالعادة أنتم سر النجاح”.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من “الحائلي” بعد فوز الاتحاد بالديربي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177387.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.