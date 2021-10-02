حجازي: عرفنا نقاط قوتنا بين شوطي الديربي.. ولدينا هدف نسعى لتحقيقه

علق لاعب الاتحاد، المصري أحمد حجازي، على فوز فريقه على الأهلي بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حجازي في تصريحات بعد المباراة: “المكسب أمام الأهلي في الديربي أمر مهم، وكنا نحتاج للفوز بعدما خسرنا نقطتين في المباراة السابقة، لذلك كان لا بد من تحقيق الفوز”.
وأضاف: “الأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول الذي شهد بعض الأفضلية لفريق الأهلي”.
وتابع: “بين شوطي اللقاء تحدثنا داخل غرفة خلع الملابس وعرفنا نقاط القوة وحاولنا استغلالها، واللاعبون شعروا بالسعادة لعودتهم إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فكان أمرا مهما تحقيق الفوز في ليلة العودة للملعب”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “قبل فترة التوقف كان مهما أن نحقق الفوز ،لأن أي نتيجة السلبية كانت ستؤثر علينا، وأمامنا هدف كبير وسنسعى لتحقيقه، ونخوض كل مباراة على حدة”.