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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الديربي
02/10/2021   1:43 م

اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الديربي

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، حقيقة تعطل تقنية الفيديو خلال مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد بملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وأكد اتحاد الكرة أن تقنية VAR كانت تعمل بشكل صحيح في مباراة الاتحاد الأهلي ولا يوجد أي عطل فني.

وأوضح أن التقنية واجهت خللا في أحد أجهزة الاتصال بين الحكام وتم حلها سريعًا، وتنتظر لجنة الحكام تقريرًا شاملًا من مزود التقنية كإجراء متبع في مثل هذه الحالات. وفق “أخبار 24”.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الديربي لعدة دقائق بسبب وجود خلل في أحد أجهزة الاتصال بين الحكام وتم حلها سريعًا ليستكمل اللقاء بعد ذلك وينتهي بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.

اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الديربي

اخبار رياضية
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