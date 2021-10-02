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أخبار محلية > استشاري تغذية: زيادة تناول “البروستد” والبطاطس المقلية من أبرز مسببات سرطان الثدي
02/10/2021   4:16 م

استشاري تغذية: زيادة تناول “البروستد” والبطاطس المقلية من أبرز مسببات سرطان الثدي

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حذر استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإكثار من تناول الأطعمة المقلية مثل “البروستد” والبطاطس، لكونها من أبرز مسببات سرطان الثدي.

وقال الدكتور العثمان خلال استضافته على برنامج (120) على قناة “الإخبارية”، إن سرطان الثدي من أعلى أمراض السرطان انتشارا في العالم، ولكن المملكة ليست من الدول التي تسجل نسب إصابة أعلى بهذا المرض.

وأبان أن البطاطس فيها مادة طبيعية تدعى “الأكريلاميد”، وهي موجودة أيضا في أنواع مختلفة من الأغذية، ولكن زيادتها في الجسم من خلال تناول الأغذية المقلية وخصوصاً البطاطس؛ تعد أحد العوامل المسببة للسرطانات عموما وخاصة سرطان الثدي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية التقليل من تناول الدهون للوقاية من المرض، وتقليل الأغذية المشوية التي يكون عليها سواد بفعل عملية الطبخ.

استشاري تغذية: زيادة تناول “البروستد” والبطاطس المقلية من أبرز مسببات سرطان الثدي

أخبار محلية
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