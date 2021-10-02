لأول مرة في المملكة.. نادي الصقور يطلق متحفه الرقمي “شلايل”

أعلن نادي الصقور السعودي بمقرِّه في الرياض، إطلاق متحف الصقور الرقمي (شلايل) والذي يقام للمرة الأولى، وهو عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة.
ويضم المتحف جميع ما يتعلق بالصقور وعالمها عبر تقنية حديثة تعتمد على شاشات إلكترونية بـ(اللمس) يستطيع الزائر من خلالها التعرف على تاريخ الصقارة عالمياً.
وأوضح النادي أنه عند دخول الزائر منطقة المتحف يتعرف على الصقور، وأين تعيش، وما تأكله، وما السرعات التي تطير بها بعرض معلوماتي رائع، مروراً بأنواع الصقور وعددها في مختلف مناطق العالم، ثم ينتقل إلى منطقة تشريح الصقر، وذلك باستخدام الأشعة السينية لتشريح جسم الصقر والتعرف على أجزاء معينة من جسم الصقر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الزائر ينتقل بعد ذلك لمعرفة أساليب وتقنيات تدريب الصقور والمحافظة عليها منذ 4 آلاف سنة من خلال كتاب رقمي مليء بالصور والشروحات بشأن ذلك، تعقبه منطقة تاريخ الصقارة بدءاً بالمملكة والخليج العربي والعالم.
وخصص المتحف منطقة لنساء صقارات عبر العالم، إذ يعرض سيرهن الذاتية ومشاركتهن في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.