يمكن أن ترفع ضغط الدّم.. احذر هذه الأدوية والمكملات

في الأغلب ينصح الأطباء مرضى ضغط الدّم بتجنب الأطعمة السريعة والكافيين، والدهون والأطعمة الغنية بالصوديوم، للحفاظ على ضغط دّم منضبط، إلا أن هناك أدوية ومكملات غذائية، قد يتناولها المربض وتسبب ارتفاعًا في ضغط الدّم، وهي ما نتعرف عليه في هذا التقرير.
مسكنات ومضادات الالتهاب
بعض مضادات الالتهابات ومسكنات الآلام تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدّم، لذلك يجب عليك استشارة طبيبك حول أنواع المسكنات ومضادات الالتهابات المناسبة لك، كما ينبغي عليك قياس ضغط دمك بشكل يومي في حال استخدامها.
أدوية تنظيم النسل
تعد وسائل منع الحمل الهرمونية من الأدوية التي قد تزيد من تضييق الأوعية الدموية الصغيرة، وهي تأتي مع تحذيرات دالة على ذلك، خاصة مع زيادة العمر على 35 سنة وزيادة الوزن، لذلك يعد فحص ضغط الدّم بشكل دوري أمرًا ضروريًا.
مزيلات الاحتقان
تساعد مزيلات الاحتقان على تضييق الأوعية الدموية، وهو ما يجعل مرور الدّم صعبًا خلالها، فيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدّم، ولذلك عند التعرض لنزلة برد أو أنفلونزا أو حساسية، عليك أن تستشير طبيبك حول مزيل الاحتقان الذي تتناوله.
مضادات الاكتئاب
يعد الاكتئاب أو التعرض للتوتر والضغط من الأمور التي ترفع عادة ضغط الدّم، لكن قد تعمل أيضًا بعض مضادات الاكتئاب على تغيير استجابة الجسم للمواد الكيميائية في الدماغ، وهو ما يسبب زيادة ضغط الدّم، لذلك يجب فحص ضغط الدّم بشكل دوري ومراقبته، فإذا تعرضت لارتفاع لا يمكن التحكم فيه، عليك التحدث إلى الطبيب المعالج بشأن تغيير هذا الأدوية. وفق “أخبار 24”.
الكافيين
رغم عدم وجود أدلة على أن الكافيين يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدّم، إلا أنه قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا للذين لا يستخدمونه بشكل مستمر، ولمعرفة تأثير الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية عليك فحص ضغط الدّم بعد 30 دقيقة من تناول مشروبك، وتعد زيادة 10 درجات (نقاط في ضغط الدّم)، مؤشرًا على كونك من الفئة التي يجب أن تتجنب الكافيين.
المكملات
بعض المكملات العشبية أو الأدوية المستخلصة من مكملات عشبية، يمكن من أن تزيد من نسبة السكري في الجسم كما يمكن أن ترفع ضغط الدّم، وبينها مكمل زهرة العطاس، الجينسنغ، عرق السوس، والإيفيدرا.
مثبطات المناعة
تؤثر بعض المثبطات المناعية في الكيلتين، وهو ما قد يؤدي لارتفاع ضغط الدّم، وهو ما يجب التعامل معه بحذر، لذلك ينصح الأطباء بمراقبة ضغط الدّم وإجراء فحص دوري له، وتحدث مع طبيبك بشأن قراءات ضغط الدّم الخاصة بك.