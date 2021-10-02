نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 42 عاماً، لأحد منسوبيها وهو يتناول الطعام والشراب أثناء فترة الاستراحة خلال مشاركته في مناورة عسكرية.
وأبانت الوزارة أن الصورة التقطت في عام 1400ھـ، وهي تظهر أحد أفراد القوة جالساً بجوار مدرعة مرتدياً كامل زيه العسكري، ويتناول وجبة أثناء فترة الاستراحة خلال التمرين التعبوي في مناورة شروق الشمس.
وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق صورة أخرى لمجموعة من منسوبيها أثناء تنفيذ مناورات شروق الشمس التي قامت بها فرقة الأسلحة المشتركة في المنطقة الواقعة بين الأفلاج والسليل.
وفق “أخبار 24”.