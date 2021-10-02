تسجيل 42 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 55 حالة.. وهذه نسب المحصنين بجرعتين في كل منطقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 547221 حالة.
وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8722 حالات وفاة.
وبيّن التقرير أنه تم تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 536281 حالة، لافتة إلى أن هناك 193 حالة حرجة.
وبخصوص الأشخاص المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مختلف مناطق المملكة، أظهر تقرير “الصحة” تصدر منطقة الباحة بنسبة 68.5%، تلتها الرياض بنسبة 68.0%، ثم الشرقية بما نسبته 66.7%، وفي المركز الرابع مكة المكرمة بنسبة 59.8%، فعسير 57.8%.
كما سجلت منطقة القصيم نسبة 57.4%، ومنطقة جازان 55.7%، ومنطقة تبوك 55.6%، ومنطقة حائل 53.2%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 52.6%، ومن ثم المدينة المنورة بـ52.1%، والجوف بـ51.2%، ونجران 51.2 %.
وفق “أخبار 24”.