المجلس الصحي:6 معايير تحدد الإصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه

أوضحت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، أن هناك عدة معايير يمكن من خلالها الحكم على إصابة الطفل بفرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).
وبيّنت الأمانة أنه من ضمن هذه المعايير، أن تظهر على الطفل الأعراض قبل سن 12 عامًا، وأن تحدث في مكانين مختلفين على الأقل (المنزل والمدرسة).
وأشارت إلى أهمية التأكد من قبل الطبيب المختص أن الطفل لا يعاني من أي اضطرابات أخرى مشابهة لـ(ADHD)، مع استمرار هذه الأعراض لأكثر من سنة.
وأضافت أنه من معايير تشخيص الإصابة ظهور 6 أعراض أو أكثر على الطفل، مبينة أن هذه الأعراض تؤثر بشكل سلبي على الطفل اجتماعيًا ومهنيًا وتعليميًا.
يُشار إلى أن من أعراض (ADHD)،عدم استطاعة الطفل البقاء في نفس الوضعية لأكثر من دقائق، وكثرة الكلام، وفقدان التركيز، وكثرة الحركة، وصعوبة السيطرة عليه، ومحدودية مستوى تحصيله الدراسي.
وفق “أخبار 24”.