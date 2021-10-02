“وافي” يوقّع اتفاقية مع بنك البلاد لتسهيل تمويل العقاريين والمشترين في مشاريع البيع على الخارطة

وقّع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك البلاد، لتسهيل تمويل المطورين العقاريين والمشترين في مشاريع البيع على الخارطة.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل التمويل من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمشاريع العقارية الناشئة والمباعة على الخارطة وتخصيص بنك البلاد كأمين حساب وممول للمشروع وممول رئيس للمشترين في المشروع الواحد.
وقال رئيس “وافي” المهندس عبدالعزيز المحيميد، إن الاتفاقية تعزز الاستثمار في القطاع من خلال تمكين المطورين وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع من خلال تقديم تمويل بميزات تنافسية وحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز وحوكمة الصرف من حساب الضمان.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، ما يقلل من مخاطر عدم اكتمال المشروع أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من عمليات البيع في المشروع، مع تسهيل عملية التمويل وذلك بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك مع التزامه بالإفراغ للمشتري عند الانتهاء من التمويل.
وأبان أن بنك البلاد يعد أول بنك يوقع هذه الاتفاقية في سبيل تحفيز الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة وزيادة عدد المشترين فيها.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك البلاد جميل الحمدان أن هذه الاتفاقية تعد ضمن إطار مساهمة البنك في دعم القطاع العقاري بالمملكة، وتلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة.
وفق “أخبار 24”.