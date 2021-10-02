استقبل جناح المملكة المشارك في المعرض العالمي “إكسبو 2020 دبي” جمهوره من مختلف الجنسيات، وكان في استقبالهم شباب وفتيات سعوديون قدموا لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها عن المملكة.
ويضم محتوى الجناح السعودي أربع ركائز رئيسية في مجالات: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.
وتوقف زوّار الجناح كثيراً عند أكبر شاشة أرضية ضوئية تفاعلية والمسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي تقدم محتوى باللغتين من خلال 6 مسارات تعطي الزائر نظرةً شاملة عن المملكة في مختلف المجالات.
ويمكن للزائر من خلال اللمس أن يختار أحد مجالات: ( الطبيعة والسياحة، والاقتصاد والاستثمار، والفن والثقافة، والطاقة، والتحول) ويجد بداخله محتوى متكاملاً يوضح الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للمملكة في كل مجال. وفق “أخبار 24”.
وانتقل الزوار إلى حديقة الجناح التي عرفتهم على حفاوة الاستقبال والضيافة السعودية، وتذوقوا القهوة ومختلف الأطباق التي تتميز بها مناطق المملكة.
ويعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض من حيث المساحة، ويقع في منطقة الفرص، ويتضمن تقنيات متقدمة مسجلاً من خلالها ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، بالإضافة إلى حصوله على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) كواحدٍ من أكثر التصاميم استدامة في العالم.