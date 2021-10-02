قال المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت)، إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية “شاهين”.
وأوضح المركز أن آخر المستجدات الحالية تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الشرقية، والرياض.
وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد التأثيرات لتشمل مناطق “نجران، وعسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرّمة”، وذلك اعتباراً من الإثنين المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.
وفق “أخبار 24”.