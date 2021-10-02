أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، والتموينات، والأسواق المركزية، دخلت حيز التنفيذ اليوم (السبت)، بعد انتهاء فترة السماح.
وأوضحت أن نسبة التوطين للمطاعم والمقاهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر ذات المباني المستقلة أو المختلطة) 20%.
وأضافت، إذا كانت المطاعم والمقاهي داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة يكون التوطين بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة، وتُطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.
وأشارت إلى أن نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، ومحلات المثلجات والآيس كريم ذات المباني المستقلة أو المختلطة 30% من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة، وتُطبق في حال كان هناك عاملان أو أكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ الواحد في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.
أما بخصوص السيارات المتجولة لبيع الأغذية (سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية)، فسيكون التوطين بنسبة 100% من جميع العاملين، ولا يوجد فيها مهن مستثناة، على أن تُطبق النسبة بشكل كامل في جميع المناطق.
وبينت أن الأنشطة المستثناة تشمل الكافتريات، تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين “التموين”، متعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.
وأكدت أن المهن المستثناة هي عامل نظافة، عامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم على 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الوحدة، مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدوّنة خلف الزي.
وكشفت أن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية يشمل جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع والأسواق المركزية التي لا تقل عن 500 متر مربع، على أن يتم في هذه المرحلة قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، مشرف صناديق المحاسبة، خدمة العملاء، علاقات العملاء، الأمانات)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة مشرف قسم.