متحدث “الأرصاد”: الاثنين بداية التأثير غير المباشر لـ”شاهين” على المملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا

استعرض متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم السبت، توقعات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ضوء التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية “شاهين” على بعض مناطق المملكة.
وأكد خلال مداخلة في قناة الإخبارية، أنه لن يكون هناك تأثير مباشر لـ”شاهين” على المملكة، غير أن هناك توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب الرياض وجازان وعسير، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
وأضاف أن التأثير غير المباشر للحالة المدارية سوف يتمثل في رياح نشطة قد تساهم في ارتفاع الموج بشكل نسبي، بالإضافة إلى فرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة. وفق “أخبار 24”.
وردًا على انتشار بعض المعلومات الخاطئة عن تأثير الحالة المدارية “شاهين” على المملكة في منصات التواصل الاجتماعي، أكد القحطاني أن التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للأرصاد بسلطنة عمان، تعد هي المعلومات الموثقة لمتابعة الحالة المدارية، وذلك نظرًا لارتباطهما بشبكة دولية معنية بمتابعة آثارها ومنظمة الأرصاد العالمية.
فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني لـ #الإخبارية: توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض يوم الاثنين القادم pic.twitter.com/elVfjhgT1O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2021