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اخبار رياضية > بعد شكواه ضد الـ VAR.. الهلال يطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري
02/10/2021   9:43 م

بعد شكواه ضد الـ VAR.. الهلال يطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري

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كشفت تقارير صحفية عن طلب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، استقدام حكام أجانب لإدارة باقي مباريات الفريق في مسابقة دوري المحترفين.

وقرر الهلال وفقًا لـ” الجزيرة” طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق الأول بعد أن كانت قد طلبت حكاماً أجانب للمباريات التي على أرض الهلال.

وأوضحت أن إدارة نادي الهلال بصدد رفع شكوى ضد حكمي الساحة وحكمي تقنية الفيديو “VAR” في مباراتي الفريق أمام الباطن، والحزم.

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 6 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد شكواه ضد الـ VAR.. الهلال يطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري

اخبار رياضية
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