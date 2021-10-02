فيديو لأحد المنازل المتضررة نتيجة سقوط شظايا المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على حي سكني بجازان

تعرض أحد المنازل في جازان، مساء أمس الجمعة، لأضرار بسيطة نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين الإرهـابية تجاه المملكة.
وسلّط تقرير تليفزيوني لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، الضوء على الأضرار التي لحقت بالمنزل بعد سقوط شظايا الطائرة الحوثية المسيرة، وأوضح أنه لم ينتج أي إصابات أو وفـيات لسكان المنزل أو الحي السكني.
وأوضح التقرير أن جميع السكان لم يغادروا المنزل، حيث تسير الحياة وفق وتيرتها الطبيعية دون تغيير أو تأثر بسقوط الشظايا، مؤكدًا ثقة سكان المنطقة في قدرة المملكة العسكرية على ردع أي اعتداءات إرهابية تستهدف الأعيان المدنية. وفق “أخبار 24”.
وكان الدفاع المدني قد باشر عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، ونتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية، فيما لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفـيات.
فيديو | #الإخبارية من أمام أحد المنازل المتضررة نتيجة سقوط شظايا على حي سكني في #جازان..
ومراسل #الإخبارية: لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات#نشرة_النهار pic.twitter.com/FgnKE0PAl8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2021