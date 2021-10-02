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أخبار محلية > مختص يكشف أساليب الغش في العزل الحراري للسيارات.. وهكذا يمكن كشفها
02/10/2021   9:43 م

مختص يكشف أساليب الغش في العزل الحراري للسيارات.. وهكذا يمكن كشفها

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استعرض المهندس بمختبرات العزل الحراري بهيئة المواصفات السعودية، تركي القحطاني، أساليب الدعاية المضللة لتجار العزل الحراري للسيارات.

وقال، خلال تقرير تليفزيوني لبرنامج “mbc في أسبوع”، إن المعلومات المنتشرة بشأن قدرة بعض أنواع العزل الحراري للسيارات على تحقيق نسب تصل إلى 99% هي معلومات خاطئة، مشددًا على ضرورة أن يتعرف المشتري على البيانات للوقوف على القدرات الحقيقية للعزل الحراري.

وأوضح أن أشعة الشمس تنقسم لـ3 أنواع حسب طول موجاتها، وهي الأشعة تحت الحمراء وتمثل 53% من أشعة الشمس الساقطة، فيما تمثل أشعة الضوء المرئية 44%، والأشعة فوق البنفسجية نسبة 3%، مشيرًا إلى أن بعض التجار يزعم قدرة بعض أنواع العزل الحراري على حجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية، وليس كل أشعة الشمس.

وأبان أنه فحص منتجات إحدى العلامات التجارية المعروفة عالميًا في العزل الحراري، واتضح أن أفضل أنواعها تقوم بعزل 64% فقط من أشعة الشمس. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن هناك ارتباطًا بين العزل الحراري ودرجة العتامة، فكلما زادت مستويات العتامة ارتفعت جودة العزل الحراري للسيارات، مشيرًا إلى أن “المرور” يطلب مستويات كبيرة من الشفافية في تظليل السيارات، ما يتسبب في انخفاض جودة العزل.

مختص يكشف أساليب الغش في العزل الحراري للسيارات.. وهكذا يمكن كشفها

أخبار محلية
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