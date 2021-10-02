كشف الأمن العام عن ضبط عدد من المواطنين والمقيمين الذين ارتكبوا عددا من الجرائـم خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في التحرش والسلـب والسرقة.
وأكد القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات بمركبة بأحد الطرق العامة، ومقيم من الجنسية اليمنية تحـرش بفتاة بأحد الأماكن العامة، إضافة إلى 3 مواطنين ارتكبوا حـادثتي اعتـداء وسلـب على مقيمين يعملان في محطتي وقود وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة.
وأشار إلى الإطاحة بـ3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قاموا بالتعـدي على أحد المارة والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديـد السـلاح الأبيض، وكذلك مواطن ارتكب 8 جرائـم احتيال تمثلت في نشره إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال واستولى من خلالها على مبلغ 128 ألف ريال.
وأضاف أنه تم ضبط 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثـة جنائية تمثلت باقتحـام المستودعات ومقار الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات، إلى جانب مواطن و3 مقيمين من الجنسية التركية ومقيم فلسطيني انتحلوا صفة رجال أمن ودخلوا سكن العمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديـد السـلاح الأبيض. وفق “أخبار 24”.
وأكد الإطاحة بـ5 مواطنين، ومقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الأردنية، و3 من الجنسية السورية، ومقيم سوداني، ارتبطوا بأردني خارج المملكة، وقاموا بتنفيذ 101 حادثـة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة وفرز ما تتم سرقته، ليتم تصديره للخارج بطرق متعددة، وضُبط بحوزتهم ما يزن 500 كيلوجرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة.
ونوه إلى الإطاحة بمواطنين اتلفا مركبة مواطن أمام منزله من خلال سكب مادة قابلة للاشتعال عليها وحرقها.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/UKs99YV4jx
— الأمن العام (@security_gov) October 2, 2021