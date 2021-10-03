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أخبار محلية > بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي
03/10/2021   2:29 م

بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي

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شهد اليوم الثاني من مزاد نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض عرض ثلاثة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 138 ألف ريال.

وكانت البداية من خلال الصقر الأول شاهين قرناس طرح الشعلان – أملج للطاروح عبدالله الجهني، وشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 66 ألف ريال.

وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الجميعات – القنفذة للطاروحين تركي الناشري ووليد الناشري، وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، ومن وادي بيض جاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروح فارس الشهراني وبيع بمبلغ 36 ألف ريال.

وأوضح الطاروح فارس الشهراني أن نادي الصقور اختصر المسافة بين البائع والمشتري ونجح في الوصل بينهما بأسهل طريقة ممكنة، مؤكداً أن النادي، أعاد الشغف للطواريح الذين كادوا أن يهجروا هذه الهواية العريقة بعد أن فقدوا الدافع.

بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي

وفق “أخبار 24”.

بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي

أخبار محلية
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