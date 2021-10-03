أكثر من 24.5 مليون ريال.. “الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة (13) لمزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد) صرف مستحقات الدفعة (13) من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ أكثر من 24.5 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 17.5 طن، وذلك لعدد 61 مزارعاً، منهم 18مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية.
وأبانت أن إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ أكثر من 680 مليون ريال لعدد 1884 مزارعاً، وبكمية تقدر بأكثر من 514 ألف طن من القمح. وفق “أخبار 24”.
وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
يذكر أن المؤسسة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة 569.485 طن من عدد 2066 مزارعاً.