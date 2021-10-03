“الصحة”: تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للمرضى

حدثت وزارة الصحة إجراءات الصرف للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ بهدف ضمان وصولها للمرضى بمناطق المملكة المختلفة.
وأوضحت الصحة في تعميم وجهته لاتحاد الغرف السعودية أن إجراءات صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتضمن قيام شركات النقل الخاصة “التوصيل” بتوصيل الأدوية للمرضى بعد وصفها وصرفها من المؤسسات العلاجية الحكومية.
ونبهت الصحة أن تحديث إجراءات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية يهدف لضمان وصولها للمرضى بمناطق المملكة المختلفة، والتيسير على المرضى والمؤسسات العلاجية دون الإخلال بالاحترازات والإجراءات الأمنية. وفق “أخبار 24”.
وشددت الصحة على تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت والصيدليات والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمالها على رقم السجل الدوري “المدور” بجميع أشكاله، مثل: الاسم العلمي للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبواتها وتاريخ صلاحيتها.