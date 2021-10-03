“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية ممطرة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ في مكة الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً، أما في عسير والباحة فتبدأ الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الـ8 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ في الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن بعض المحافظات بمنطقتي عسير، وجازان ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وسيول، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ في جازان الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً، بينما في عسير فتبدأ الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الـ8 مساء
وأوضح أن عدداً من المحافظات بمناطقتي نجران، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتبدأ الحالة في نجران من 11 صباحاً وحتى الـ7 مساء، بينما تستمر في عسير حتى الـ3 عصراً.