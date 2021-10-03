اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا

وصلت جميع المنتخبات المشاركة في بطولة غرب قارة آسيا، إلى مدينة الدمام، للمشاركة في البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقُسمت المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى كلًا من “الكويت وعمان والأردن واليمن”، وفي الثانية منتخبات “العراق والإمارات وفلسطين ولبنان”، وترأست السعودية المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي سوريا والبحرين.
وستعقد اللجنة الفنية للبطولة اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الوفود المشاركة في فندق ورويك الخبر، على أن يعقبه مؤتمر صحافي لتسليط الضوء على البطولة. وفق “أخبار 24”.
ودشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس تدريباته على ملعب نادي القادسية، بقيادة سعد الشهري المدرب حيث طبق تدريبات الاستحواذ قبل المناورة المصغّرة.