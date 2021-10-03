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اخبار رياضية > 25 ألف ريال مكافأة للاعبي الاتحاد نظير الفوز على الأهلي
03/10/2021   2:28 م

25 ألف ريال مكافأة للاعبي الاتحاد نظير الفوز على الأهلي

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ذكرت مصادر أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، خصص مكافأة قدرها 25 ألف ريال لكل لاعب بالفريق نظير الفوز على الأهلي في “ديربي الغربية” الذي انتهى أمس الأول (الجمعة) بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن هذه المكافأة تعد أقل من المكافأة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على النصر، والتي بلغت حينها 50 ألف ريال لكل لاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الكرة بالاتحاد أعدّت برنامجاً خاصّاً للاعبين خلال فترة التوقف لمدة 4 أيام والتي بدأت أمس، حيث غادر عدد من اللاعبين الأجانب لقضاء إجازة في دبي، قبل العودة لاستئناف التدريبات.

25 ألف ريال مكافأة للاعبي الاتحاد نظير الفوز على الأهلي

اخبار رياضية
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