الهلال يوضح سبب عدم انضمام “كاريلو” و”كويلار” للقائمة الآسيوية

أكد المدير التنفيذي لنادي الهلال فهد المفرج، أن ناديه لن يسجل الثنائي أندريه كاريلو وجوستافو كويلار في القائمة الآسيوية للفريق، بسبب ارتباطهما مع منتخبات بلادهما.
وقال المفرج في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “عدد من لاعبينا أرهقوا كثيرًا وبعض الإصابات كانت بسبب المخاشنة، مدة تشافي المصابين ربما تقل بسبب انضباطهم، بسبب ارتباط كاريلو وكويلار مع منتخباتهما لم نتمكن من إدراجهما بالبطولة الآسيوية”.
وأضاف: “يحق للجماهير أن تقلق لأنها لم تتعود أن ترى الفريق بهذا الترتيب، نتمنى أن نتلافى الأخطاء، لعبنا 4 مباريات بخطة 4-5-1 بعد اكتمال العناصر، وانضمام سالم وكاريلو وبيريرا المتأخر جعل المدرب يغير طريقته”.وفق “أخبار 24”.
وأتم: “محمد كنو وسالم الدوسري من أبناء النادي ولا يتصوران أنفسهما خارجه، وركلتا جزاء واضحة أمام الحزم لم تحتسبا، وطلبنا حكاما أجانب على أرضنا ومن حضر كان أقل من الحكم السعودي إلا لقاء النصر والاتحاد”.