الأمير الوليد بن بدر: “يحاربون النصر لأن جماهيره الأقوى تأثيرًا والأعقل”

كشف العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عن السبب وراء الهجوم ضد النادي، بعدما أقال مجلس الإدارة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز مؤخرًا، وتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.
وقال “بن بدر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل تعلمون لماذا هم ضد النصر، والنصر فقط، لأن رجاله يفخرون به ويريدون له الأفضلية دوماً بجهد أبنائه لا غير”.
وتابع عضو ذهبي النصر: “لأن إداريّيه أكفأ وأقدر وأجدر، لأن لاعبيه أحسن وأفضل وأمهر، لأن إعلاميّيه لا يخنعون وأقوى وأعلم.. ولأن جماهيره هم الأقوى تأثيراً وأكثر وأعقل”. وفق “أخبار 24”.
هل
تعلمون لماذا هم ضد النصـر
والـنــصــ🇺🇦ــ✌🏼ــ🇺🇦ـر فقط!؟
لأن رجاله يفخرون به ويريدون له
الأفضلية دوماً بجهد أبنائه لا غير.☝🏼
لأن إداريّيه أكفأ وأقدر وأجدر.👍🏼
لأن لاعبيه أحسن وأفضل وأمهر.👌🏼
لأن إعلاميّيه لا يخنعون وأقوى وأعلم.✍🏼
و
لأن جماهيره هم الأقوى تأثيراً وأكثر وأعقل.💪🏼 pic.twitter.com/fO95786mhn
— وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) October 2, 2021