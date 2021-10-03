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اخبار رياضية > الأمير الوليد بن بدر: “يحاربون النصر لأن جماهيره الأقوى تأثيرًا والأعقل”
03/10/2021   2:28 م

الأمير الوليد بن بدر: “يحاربون النصر لأن جماهيره الأقوى تأثيرًا والأعقل”

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كشف العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عن السبب وراء الهجوم ضد النادي، بعدما أقال مجلس الإدارة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز مؤخرًا، وتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وقال “بن بدر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل تعلمون لماذا هم ضد النصر، والنصر فقط، لأن رجاله يفخرون به ويريدون له الأفضلية دوماً بجهد أبنائه لا غير”.

وتابع عضو ذهبي النصر: “لأن إداريّيه أكفأ وأقدر وأجدر، لأن لاعبيه أحسن وأفضل وأمهر، لأن إعلاميّيه لا يخنعون وأقوى وأعلم.. ولأن جماهيره هم الأقوى تأثيراً وأكثر وأعقل”. وفق “أخبار 24”.

الأمير الوليد بن بدر: “يحاربون النصر لأن جماهيره الأقوى تأثيرًا والأعقل”

اخبار رياضية
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