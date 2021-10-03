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اخبار رياضية > النصر يُعلن موعد وصول مدربه الجديد “بيدرو إيمانويل”
03/10/2021   2:28 م

النصر يُعلن موعد وصول مدربه الجديد “بيدرو إيمانويل”

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أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم السبت، عن موعد وصول المدرب الجديد بيدرو إيمانويل لتولي مهمة تدريب الفريق.

وأكد النصر عبر حسابه على موقع تويتر، أن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد بيدرو إيمانويل سيصل إلى الرياض مساء الغد.

وكان نادي النصر، قد أعلن يوم أمس (الجمعة) إتمام إجراءات تعاقده مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة فريقه. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن النصر، قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.

النصر يُعلن موعد وصول مدربه الجديد “بيدرو إيمانويل”

اخبار رياضية
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