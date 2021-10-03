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أخبار محلية > “روشن” تعلن موعد البيع على الخارطة للمرحلة الأولى من حي “سدرة” بالرياض
03/10/2021   2:32 م

“روشن” تعلن موعد البيع على الخارطة للمرحلة الأولى من حي “سدرة” بالرياض

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أعلنت “روشن” المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، موعد إطلاق مرحلة البيع على الخارطة للمرحلة الأولى لحي سدرة.

وقالت “روشن” إن البيع سيبدأ في 7 أكتوبر الجاري، من خلال حجز موعد لزيارة مركز المبيعات، مبينة أن المشروع يضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتتضمن المرحلة الأولى بناء أكثر من 4500 منزل بطابع حضري وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية بما يعكس هوية مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” ديفيد جروفر إن الحي سيوفر منازل بأعلى المواصفات، وبما يرتقي لتطلعات المواطنين، إلى جانب مساحات وواجهات متنوعة للمنازل، تلبي مختلف فئات وشرائح المجتمع السعودي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وفق “أخبار 24”.

“روشن” تعلن موعد البيع على الخارطة للمرحلة الأولى من حي “سدرة” بالرياض

أخبار محلية
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