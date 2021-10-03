لجنة الأزمات والكوارث تعقد اجتماعاً للوقوف على جاهزية الإدارات المعنية للتعامل مع تأثيرات "شاهين"

عقدت لجنة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد اجتماعاً تنسيقياً حول الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ضمن تأثيرات الحالة المدارية “شاهين”.
وقال المركز إن الاجتماع يهدف لمتابعة جاهزية كافة الإدارات المعنية فيما يتصل بالظواهر الجوية المحتملة على المملكة.
وكان المركز ذكر أمس أنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية “شاهين”، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الشرقية، والرياض.
وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد التأثيرات لتشمل مناطق “نجران، وعسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرّمة”، وذلك اعتباراً من الإثنين المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.
وفق “أخبار 24”.