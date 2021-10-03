حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية تليها المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن، فيما تسجل السودة 11 درجة. وفق “أخبار 24”.