مستشار أمني يقترح حلاً للحد من أحداث “رمي القوارير والهتافات العنصرية” في الملاعب

اقترح مستشار أمني على وزارة الرياضة حلا يحدّ من إساءات الجماهير في المدرجات الرياضية والمتمثلة في: قذف قوارير المياه، ورمي المفرقعات النارية، وإطلاق الهتافات العنصرية تجاه اللاعبين والإداريين.
وكشف مدير شرطة محافظة جدة الأسبق، والمستشار الأمني، اللواء متقاعد عبد الله بن سمحة القحطاني لـ”أخبار 24″ أنه نظرا لتكرر الإساءات في المدرجات الرياضية، فإن أحد الحلول المناسبة للحد منها، هو قيام رؤساء روابط الأندية الرياضية في المملكة، بتعيين مراقبين لهم في المدرجات لرصد الأحداث من بداية دخولهم وحتى الخروج من الملعب.
وأوضح أن المراقبين يعملون على رصد المخالفين والقبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية والتي بدورها تتولى الإجراءات النظامية تجاههم والتي أقترح أن يكون من بينها إلزام المخالف بغرامة مالية لردعه حتى لا يكرر ذلك.
وأضاف أن هذا الإجراء المقترح، هو بهدف تحميل العقوبة للأشخاص مرتكبي الإساءات الرياضية، بدلا من تضرر النادي وجماهيره كاملا، سواء بحرمان النادي اللعب بدون جمهور، أو نقل أول مباراة له إلى ملعب الخصم.
وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص المندسين وسط جماهير الأندية المنافسة، للنكاية بهم، ولتعريضهم للعقوبات النظامية، لذلك هذا الحل هو في صالح جماهير النادي في المقام الأول، إضافة إلى أنه في صالح الجهات الأخرى المعنية، مؤكدا أنه في حال تطبيقه سيحدّ بشكل كبير من أحداث الإساءات التي نراها بين الفينة والأخرى منذ سنوات طويلة.