هذه الأعراض تدل على أنك مصاب بنقص المغنيسيوم .. وإليك مصادره

يعد المغنيسيوم من المعادن المهمة التي تؤثر في صحة الجسد والعقل، ويؤدي نقصه إلى اعتلالات كثيرة، ورغم أن حالات نقص المغنيسيوم حالات صحية غير شائعة، فإن البعض قد يعاني منها.
وعادة لا تظهر أعراض نقص المغنيسيوم من اليوم الأول، لكنها تظهر عند وجود نقص حاد فيه، وهو ما يجب الانتباه له، لتجنب المضاعفات، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز مصادر المغنيسيوم وأبرز أعراض نقصه.
مصادر المغنيسيوم.
بعض الأطعمة هي مصدر رئيس للمغنيسيوم، ويضمن تناول أي منها على مدار اليوم الحصول على حصة الجسد اليومية، وتعد المكسرات أبرز هذه الأطعمة كالفستق واللوز والكاجو والبندق.
كما يتواجد المغنسيوم في بذور القرع والفشار وبذور الكتان وبذور الشيا، إضافة إلى الحبوب الكاملة والشوفان والخضراوات الورقية.
(أعراض نقص المغنيسيوم)
تشنج العضلات
يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد في ظهور تشنجات العضلات والرفة الغريبة فيها، بسبب تدفق الكالسيوم إلى الخلايا العصبية بكميات كبيرة، مما يحفز الخلايا العصبية في العضلات.
لكن تجدر الإِشارة إلى أنه ليس كل تشنج في العضلات يعني الإصابة بالنقص الحاد في المغنيسيوم، فيمكن أن يكون التشنج ناتجًا عن التوتر أو زيادة نسبة الكافيين، أو تناول بعض الأدوية أو الإصابة بمرض عصبي، لذلك يجب استشارة الطبيب مع إجراء الفحوص اللازمة للكشف عن نسبة المغنسيوم.
الاكتئاب..!
أحيانًا تكون بعض الأمراض النفسية، ناتجة عن مسببات عضوية، كالإصابة بالاكتئاب والأرق واللامبالاة والهذيان، لذلك عند تعرضك لإحدى نوبات الاكتئاب أو الأرق عليك أن تجري الفحوص العضوية للتأكد أن الأمر ليس له ظهير عضوي.
هشاشة العظام
قد تكون الإصابة بهشاشة العظام ناتجة عن التقدم في السن أو عدم ممارسة نشاط بدني أو نقص في مستويات فيتامين د وفيتامين ك، وأيضًا نقص المغنيسيوم.
ويعمل نقص المغنيسيوم على إضعاف العظام وخفض مستويات الكالسيوم في الدّم إضافة إلى انخفاض كتلة العظام.
إرهاق وضعف عام في العضلات
قد تكون أيضًا الإصابة بالإرهاق العام علامة على نقص المغنيسيوم، لكنها في كثير من الأحيان تكون علامة على الاحتياج للراحة، لذلك خذ قسطًا من الراحة، وإذا لم تتحسن عليك استشارة طبيبك حول الأسباب.
وعليك أن تعلم أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى الإرهاق المصاحب لضعف العضلات، أو ما يعرف بـ “الوهن العضلي”، وهو ما يحدث بسبب انخفاض البوتاسيوم والمغنيسيوم في الخلايا العضلية.
ارتفاع في ضغط الدّم
تشير الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدّم، إلا أن الرابط بين المتغيرين لا يزال قيد الدراسة.
الإصابة بالربو
يرجح الباحثون أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات الممتدة على بطانة المجاري التنفسية والرئتين، ما قد يتسبب بانقباض المجاري التنفسية، وبالتالي صعوبات في التنفس، كما في حالة المصابين بالربو. وفق “أخبار 24”.
اضطراب في ضربات القلب
تعد الإصابة باضطراب ضربات القلب من أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة، والتي قد لا يكون لها أي أعراض، أو بأعراض كالدوخة وانقطاع النفس والإغماء وآلام في الصدر أو زيادة فرص الإصابة بفشل القلب أو النوبة القلبية.
المكملات
وقد يلجأ البعض إلى مكملات المغنسيوم بغرض علاج النقص الحاد، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذه المكملات قد تجدي نفعًا مع بعض الأشخاص البالغين والأطفال، إلا أنها لا تجدي مع آخرين علاوة على عدم جدواها مع كبار السن.